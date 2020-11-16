Большинство пользователей используют для всех своих учетных записей всего лишь несколько паролей, что увеличивает риск взлома аккаунтов.

Предоставление друзьям и членам семьи паролей от учетных записей на развлекательных медиа-сервисах по просмотру фильмов, сериалов и прослушиванию музыки может поставить под угрозу безопасность всех ваших аккаунтов, сообщают специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET.

«Большинство пользователей привыкли делиться паролем для входа в популярные медиа-сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime и Spotify, даже не задумываясь о возможных рисках... Такая практика увеличивает вероятность взлома, даже при использовании сложных паролей, которые более устойчивые к атакам с помощью методов социальной инженерии», - сообщают в компании ESET.

Специалисты ESET отпросили около 3 тыс. пользователей относительно их привычек использования популярных сервисов. Согласно результатам опроса, 60% респондентов совместно используют свои аккаунты по крайней мере с еще одним человеком, в частности, с членами семьи или друзьями. При этом, 14% опрошенных отметили, что используют одинаковые ключи для входа к нескольким учетным записям в интернете, что значительно увеличивает вероятность взлома учетных записей.

«Из-за наличия большого количества сложных комбинаций возникает проблема, связанная с безопасным хранением всех паролей. По результатам опроса, только 26% респондентов используют менеджер паролей. Другие пользователи записывают все комбинации или используют для всех своих аккаунтов всего лишь несколько паролей, которые можно запомнить», - добавляют в компании.

Учитывая распространенные ошибки пользователей при использовании медиа-сервисов, специалисты ESET собрали основные рекомендации для защиты аккаунтов:

Не делиться паролями к медиа-сервисам, таким как Netflix, с другими пользователями. Близкие друзья, которым вы предоставили доступ к своему аккаунту, могут поделиться им с другими людьми, что, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность вашего аккаунта.

Использовать уникальные пароли для каждого аккаунта. При использовании одинаковых паролей к различным учетным записям, например, к электронной почте и соцсетям, риски их излома увеличиваются.

Создавать надежные ключи для входа, которые состоят, как минимум, из трех случайных слов со знаками препинания или цифрами для разделения слов. Такой способ позволяет облегчить запоминание сложных комбинаций.

Использовать генератор паролей, которые помогают создавать сложные комбинации с желаемой длиной и нужными символами.

Менять пароли к медиа-сервисам раз в год, что поможет ограничить нежелательный доступ других пользователей к аккаунту.

Использовать менеджер паролей для безопасного хранения всех ключей для входа. Менеджеры паролей позволяют не запоминать сотни сложных комбинаций. Если вам нужен конкретный пароль, вы можете открыть менеджер паролей и скопировать комбинацию в необходимое поле.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН