Компания SpaceX установила камеру на борту ускорителя Falcon 9 во время запуска последней миссии, которая состоялась 30 августа.
Читайте такжеSpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink (видео)На видео видно, как ракета выходит из атмосферы и возвращается на Землю.
Пользователи сети уже привыкли к многочисленным видео с возвращением многоразовых ускорителей SpaceX на Землю, пишет "Новое время".
На этот раз в SpaceX решили снять запуск и приземление ускорителя ракеты Falcon 9 не с внешней камеры, а прямо с его борта.
Во время последней миссии SAOCOM 1B, в рамках которой SpaceX поднимала на орбиту аргентинский спутник, камера, установленная на борту ускорителя, показала, как ракета выходи за пределы атмосферы Земли и возвращается на Землю.
Среди прочего, новый запуск Falcon 9 также поставил несколько рекордов: во время этой миссии SpaceX впервые с 1969 года использовал южный полярный коридор для выхода на орбиту от мыса Канаверал.
Кроме того, возвращение ускорителя ракеты на Землю было первым за последние полгода, поскольку в период с марта 2020-го инженеры SpaceX возвращали свои многоразовые ракеты на плавучие платформы.
Ранее, во время сотого запуска SpaceX с 2006-го года, Илон Маск опубликовал видео возвращения на Землю 13-метрового обтекателя Falcon 9 после очередного запуска спутников Starlink.
Обтекатель весит около одной тонны, и после доставки груза на определенную высоту, он упал на огромную сеть, установленную на корабле, используя парашюты. GPS-сигнал позволил поисковой группе заблаговременно рассчитать место падения обтекателя. Стоимость этого обтекателя составляет около $6 млн, поэтому его повторное использование позволяет компании экономить. В то же время, обтекатель нужно безопасно вернуть на Землю, предотвратив его попадание в соленую воду.
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