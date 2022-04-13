Решение принято в связи с тем, что РФ начала войну против Украины, а также с введенными против нее санкциями.

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Россией по лунным программам.

Решение принято Советом ЕКА из-за развязанной Москвой войны против Украины и введенных санкций, говорится в пресс-релизе ЕКА.

После вторжения России в Украину генеральный директор ЕКА выступил с инициативой пересмотреть сотрудничество с Москвой по всем направлениям. Сегодня, 13 апреля состоялось заседание Совета агентства. По его итогам принято решение отказаться от сотрудничества с российской стороной по ряду программ по изучению Луны.

В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам: "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". "Российская агрессия против Украины и введенные в связи с этим санкции делают невозможным осуществление ЕКА запланированного сотрудничества на Луне", - отмечается в релизе.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что российские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации. "РФ ждет научно-информационная блокада. На территории РФ вскоре будет прекращено легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативных баз данных Web of Science и Scopus", - написал он.

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