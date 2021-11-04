Части сотрудников офиса компании в Днепре предложили переезд в Бухарест.

Компания Playtika планирует частично перенести свой днепровский офис в Румынию и сократить штат сотрудников. Однако о полном закрытии R&D в Днепре речь пока не идет.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники внутри компании.

По данным портала, части сотрудников офиса в Днепре предложили переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет о команде, работавшей над графикой и слот-машинами Caesar casino. При этом днепровский офис продолжит работу, на 29 октября у него оставалось три открытые вакансии. Как ожидается, оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно, речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет – немецкой Wooga и финской Reworks.

Официально в Playtika эту информацию пока не прокомментировали.

Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun и Bingo Blitz. В течение 10 лет компанию дважды продавали за $140 млн и $4,4 млрд. В январе 2021 года Playtika вышла на IPO, где дополнительно привлекла $1,88 млрд.

В настоящий момент у Playtika в Украине работает 1000 человек, в Беларуси - 600, в Румынии – 500.

Автор: Иван Бойко