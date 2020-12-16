Около 96% пользователей WhatsApp, которые сообщили о проблемах, не могут подключиться к серверу, еще 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

В ряде стран наблюдаются проблемы в работе WhatsApp, YouTube и Telegram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.

Читайте такжеРабота Gmail прервалась спустя два дня после масштабного сбоя GoogleЖалобы на неполадки с WhatsApp поступили от пользователей из стран Европы и Латинской Америки. Около 96% пользователей WhatsApp, которые сообщили о проблемах, не могут подключиться к серверу, еще 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

У 61% сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики, 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта. 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Большая часть пользователей (86%), пожаловавшихся на сбои Telegram, не могут подключиться к серверу, у 13% не отправляются сообщения, передает kommersant.

Сбои в работе Google

14 декабря произошел массовый сбой в работе сервисов Google. Не работали YouTube, Gmail, документы Google и другие сервисы, требующие авторизации в Google. Компания объясняла это проблемами в системе аутентификации. Ночью 16 декабря пользователи жаловались на перебои в работе Gmail.

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Автор: УНИАН