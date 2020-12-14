Проблемы возникли и с прочими сервисами Google.

В работе онлайн-видеохостинга YouTube возник масштабный сбой. Пользователи разных стран жалуются на ошибку сервера при попытке получить доступ к видео.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Число жалоб пользователей на работу YouTube резко возросло около часа дня. Проблема в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японию, Австралию и Малайзию.

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах с работой почты Gmail, сервиса Google Play, Google диска и даже стартовой страницы поисковика Google.

При попытке проверить почту Gmail пользователи в Украине могут видеть сообщение о проблемах.

"Список контактов временно недоступен, поэтому в работе Gmail могут возникать ошибки", - сообщается на "стартовой" почтового ящика.

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Автор: Дмитрий Захаров