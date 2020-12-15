В работе сервисов Google произошел масштабный сбой / фото REUTERS
Причиной масштабного глобального сбоя в работе сервисов корпорации Google, в частности Youtube и Gmail, стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.
Об этом сообщается в официальном заявлении представителя компании.
В Google уточнили, что проблемы с доступом были до сервисов, требующих авторизации.
"Мы просим извинения у всех, на кого повлиял сбой. Мы проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем", - сказано в заявлении Google.
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Глобальный сбой в сервисах Google: что известно
- В работе онлайн-видеохостинга YouTube возник масштабный сбой. Пользователи разных стран жаловались на ошибку сервера при попытке получить доступ к видео.
- Проблема в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японию, Австралию и Малайзию.
- Пользователи также сообщали о проблемах с работой почты Gmail, сервиса Google Play, Google диска и даже стартовой страницы поисковика Google.
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