18 октября в 20:00 по Киеву пройдет вторая презентация Apple.

Первая осенняя презентация Apple состоялась 14 сентября 2021 года. На ней была представлена новая модель iPhone 13, ее отличия от предыдущих моделей и технические особенности гаджета. Также производитель рассказал, какими будут Apple Watch Series 7.

Что увидят пользователи "яблочных" смартфонов сегодня, и где можно посмотреть презентацию - читайте далее в статье.

Презентация Apple 2021 онлайн - где и во сколько будет проходить

Сегодня, 18 октября 2021 года, в 20:00 по Киеву все поклонники техники Apple могут увидеть презентацию новых гаджетов на официальном сайте apple.com. Трансляция пройдет в прямом эфире из Apple Park - штаб-квартиры производителя.

Осенняя презентация Apple 2021 - какие устройства представят

Как мы уже сказали, в сентябре бренд показал фанатам техники от Apple новые модели гаджетов: iPhone 13, iPad Pro, iPad mini и Apple Watch Series 7. На этот раз, вероятно, мы увидим:

MacBook Pro на ARM

Обновленная модель Mac, причем, ожидается целых две: с экраном на 14 и 16 дюймов. Версия с 14-ти дюймовым экраном заменит прежнюю, 13-ти дюймовую.

Есть мнение, что ноутбуки от Apple выйдут с уменьшенными рамками экрана и увеличенным разрешением, то есть, будет два варианта:

3024×1964 пикселей в MacBook Pro 14.

3456×2234 пикселей в MacBook Pro 16.

Вернуться разъемы, которых многим так не хватало: MagSafe для зарядки, слот для SD-карт и, возможно, HDMI. Основными портами по-прежнему будут USB-C.

Основная особенность новенького MacBook Pro - это ARM-процессор Apple M1X (или M2). Доступен он будет в двух версиях:

10-ядерный процессор и 16-ядерный графический чип.

10-ядерный процессор и 32-ядерный графический чип.

В M1X будет 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных ядра, количество оперативной памяти возрастет до 64 ГБ. В результате новые MacBook Pro будут намного мощнее предыдущих версий на Intel и M1.

macOS Monterey

Эксперты утверждают, что с вероятностью 100% производитель сообщит дату выхода операционной системы, которая тестируется с июня 2021 года. На данный момент существует 10 бета-версий и ни одной окончательной. Существует предположение, что новая ОС выйдет перед началом продаж MacBook Pro.

AirPods 3-го поколения

Еще одна новинка, о которой, скорее всего, Apple молчать не будет. Стало известно, что новые AirPods будут похожи на AirPods Pro, но без сменных амбушюр. Емкость аккумулятора зарядного кейса будет увеличена на 20%.

В наушниках 3-го поколения пользователи, к сожалению, не увидят качественного шумоподавления, пространственного аудио и режима общения. Зато в наушниках улучшатся низкие частоты.

Что известно точно - в продаже останется только версия наушников с беспроводной зарядкой.

Mac mini с новым дизайном

Известно, что на презентации 18 октября мы вполне сможем увидеть обновленный самый маленький Mac. Его крышка станет тоньше, а верхняя сторона будет выполнена из органического стекла.

В Mac mini будут: четыре порта USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet и выход HDMI. Также в компьютере появится магнитный разъем питания, как в 24-дюймовом iMac. Работать техника будет на процессоре M1X. Он заменит версию с Intel, которая до сих пор продается.

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Автор: Кристина Кащавцева