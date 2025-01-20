Украинские ученые впервые создадут 22 разработки по заказу государства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Меняем подход к науке: раньше ученые сами выбирали, над чем работать. В прошлом году различные министерства, в том числе Минцифра, сформировали техническое задание на научные разработки. Сегодня Правительство утвердило список разработок, которые ученые уже берут в работу", - отметил Федоров.
Министр сообщил, что ученые сфокусируются на разработках в следующих сферах:
- усиление национальной безопасности;
- развитие энергетики - технологии для получения водородного топлива;
- агропроизводство - преодоление последствий боевых действий на земле сельскохозяйственного назначения;
- развитие медицинских технологий - новые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, развитие реабилитационной медицины на базе ИИ;
- преодоление последствий экологической катастрофы, речь идет о разрушении Каховской ГЭС и уничтожении Каховского водохранилища;
- цифровизация и искусственный интеллект.
По его словам, на разработку решений в направлениях ученые будут иметь два года и отдельный бюджет на их реализацию в более 186 млн грн. Разработки должны быть готовы к практическому использованию, чтобы укреплять оборону и развивать экономику.
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