Кабмин Украины хочет изменить 22 географических названия в Крыму

С февраля 2014 года полуостров находится под российской оккупацией.

Кабинет министров Украины предлагает изменить 22 географических названия в Крыму, которые содержат символику российской имперской политики, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В списке есть железнодорожные станции, реки, урочища и памятники природы. В частности, Кабмин хочет переименовать:

Железнодорожные станции: Кировская, Краснофлотская и Красноперекопская предлагают переименовать в Ислам-Терек, Ички и Яны Капу.

Ботанический памятник природы Суворовский дуб в Белогорском районе - в Дуб "Четыре брата". А геологический памятник природы Красный камень в Ялтинском районе - в Кизил-Таше.

Реку Воронцовка - в Кучук-Чатырылык, канал Красногвардейский - в Курманский.

Крым сегодня - что известно

В феврале 2014 года Россия осуществила аннексию Крыма и противоправно присоединила его в состав РФ.

Видео дня

Россия ввела свои войска без опознавательных знаков ("зеленые человечки") на территорию полуострова, взяла под контроль стратегические объекты и организовала псевдореферендум 16 марта 2014 года, который не признали Украина и большинство стран мира. Формальным основанием для аннексии стало "волеизъявление" населения Крыма, но международное право трактует это как нарушение суверенитета Украины.

Аннексия Крыма вызвала международные санкции против России и значительное обострение отношений между Россией и Западом. ООН и большинство государств мира продолжают признавать Крым частью Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: