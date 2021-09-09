Первое летное испытание длилось около 3 минут.

Американско-украинская компания Firefly Aerospace планирует провести следующий запуск Alpha в ближайшее время. Первую миссию по запуску ракеты разработчикам пришлось прекратить из-за сбоя в работе топливного клапана одного из двигателей.

Об этом сообщил инвестор компании Максим Поляков.

"Мы собрали все необходимые данные для дальнейших пусков и готовы к запуску второй ракеты Alpha", – отметил бизнесмен.

Также в компании заявили, что работают и над ракетой класса Beta и мунледера BlueGhost в рамках программы Артемида.

Читайте такжеПохожа на Tesla: появились изображения первого электрокара XiaomiПервое летное испытание длилось около 3 минут. При запуске с базы Ванденберг в США один из четырех двигателей І ступени из-за сбоя в работе клапана в топливной системе временно прекратил работу.

Специалисты решили прервать пуск и взорвали ракету в воздухе. Взрыв Alpha попал в прямую трансляцию.

Несмотря на это, в Firefly тестовый полет Alpha назвали успешным, поскольку компании удалось собрать важные данные для будущих запусков ракеты.

Разработчики утверждают, что достигли некоторых целей миссии, в частности – успешный запуск двигателей первой ступени, взлет с пусковой площадки, переход к сверхзвуковой скорости.

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017-м ее приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков.

Firefly Alpha – полностью уникальная разработка, компоненты которой были созданы командой инженеров с нуля. Работа по финальному тестированию как компонентов, так и ракеты может происходить только в полевых условиях – во время запуска.

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Автор: Яна Ставская