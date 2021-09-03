Firefly Aerospace разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос.

Американо-украинская компания Firefly Aerospace должна была запустить ракету в космос, но миссию прервали.

Запуск, который планировали на 4:00, состоялся с площадки SLC-2W базы Ванденберг в 4:59, однако ракета прервала его обратный отсчет. Об этом пишет Украинская правда.

Из-за аномалии Alpha взорвалась после 2-минутного полета. В компании пообещали провести расследование.

Ранее в Firefly допускали прерывания миссии из-за неподходящей погоды.

В космос должны были отправить проекты победителей специализированной программы DREAM, направленной на продвижение точных наук. В том числе детские рисунки, спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций в рамках 26 проектов из 7 стран мира. Все должны были запустить на круговую орбиту высотой ~300 км с наклоном 138°.

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017-м ее приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на 93,3 млн долларов для доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году при помощи своего лунного модуля Blue Ghost.

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Автор: Яна Ставская