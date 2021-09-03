Компания отметила, что это был только тестовый полет, чтобы собрать данные о дальнейших запусках.

Украинско-американская компания Firefly Aerospace назвала успешным первый тестовый полет ракеты Alpha, которая взорвалась в небе на базе Ванденберг в США.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

У Firefly отметили, что достигли некоторых целей миссии, в частности – успешный запуск двигателей первой ступени, взлет с пусковой площадки, переход к сверхзвуковой скорости. Кроме того, компания получила значительное количество данных о самом полете.

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В то же время сам взрыв ракеты, уверяют, был контролируемым и прекращенным после фиксации отклонения в траектории полета.

"Ракета не взорвалась самовольно, ее полет был прерван из Центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии", - говорится в тексте заявления.

Firefly отмечает, что ракета оторвалась от Земли, достигла сверхзвуковой скорости и выдержала максимальное давление. Компания ссылается на опыт Virgin Galactic и SpaceX, которые тоже не смогли запустить ракеты с первого раза.

"Важно, что это был тестовый полет, основная задача которого – собрать данные о дальнейших запусках. На этапе создания первого летного образца ракеты-носителя тестируют каждую ступень отдельно. Тестовый полет – это, собственно, интеграция всей ракеты", – пояснили в Firefly.

Что произошло

Firefly Aerospace должна была запустить ракету 2 сентября, но миссию прервали. Запуск, который планировали на 4:00, состоялся с площадки SLC-2W базы Ванденберг в 04:59 по киевскому времени, однако ракета прервала его обратный отсчет. Из-за аномалии Alpha взорвалась после 2-минутного полета.

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017-м ее приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков.

Firefly Alpha – полностью уникальная разработка, компоненты которой были созданы командой инженеров с нуля. Работа по финальному тестированию как компонентов, так и ракеты может происходить только в полевых условиях – при запуске.

Автор: Яна Ставская