Во время приземления при касании посадочной площадки корабль разрушился и взорвался.

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался на финальной стадии первого испытательного полета.

Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

Новейший сверхтяжелый корабль Starship успешно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты в 12,5 километров, а затем вернулся на Землю. Для всего этого ему понадобилось 6 минут 42 секунды.

Однако, во время приземления при касании посадочной площадки корабль разрушился и взорвался.

Несмотря на неудачу на финальной стадии испытаний в SpaceX считают, что полет состоялся хорошо.

"Успешный подъем, переключение на верхний бак и точное управление закрылками до точки приземления", - написал основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

В частности, отметил, что неудачная посадка корабля вызвана высокой скоростью при посадке.

"Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми да!", - отметил основатель SpaceX.

"Марс, мы идем!", - добавил Илон Маск.

Напомним, накануне SpaceX не смогла запустить первый прототип корабля для полетов на Марс. За секунду до старта произошло автоматическое выключение одного из двигателей Raptor.

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Что этому предшествовало

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытания прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.

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Автор: Александр Топчий