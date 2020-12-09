Тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планировали поднять на 15 километров.

Компания Илона Маска Spacex планировала осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Впрочем, как сообщили на странице SpaceX в Twitter, перед стартом произошло автоматическое отключение одного из двигателей Raptor на T-1 секунде.

Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планировали поднять на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку, пишет УП.

Spacex вела трансляцию с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8. Территория вокруг комплекса будет закрыта до 1:00 9 декабря.

Илон Маск отметил, что с "вероятностью ⅓ (33.3% - ред.) запуск пройдет успешно".

"Сегодня мы видим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!", - написал старший инженер SpaceX по посадке на Марс Ларс Блэкмор в 23:15 по киевскому времени в Twitter.

Исследовательский самолет NASA WB57, который для фото-видеосъемки запуска заказала SpaceX, уже находится в воздухе неподалеку стартовой площадки.

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Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11, 12, 13, 14, 15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Что этому предшествовало

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытания прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.

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Автор: УНИАН