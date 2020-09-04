Полноценный запуск запланирован на 2021 год.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, провела вторые летные испытания корабля Starship, который в будущем планируют запускать на Марс.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter. Испытания проводили на 150-метровой высоте на пусковом комплексе в Техасе.

Первые полетные испытания Starship были проведены в августе. Полноценный запуск ракеты планируют на следующий год.

Что известно о Starship

Starship - это перспективная сверхтяжелая ракета, которую SpaceX разрабатывает в качестве замены ракетам Falcon. Апарат состоит из двух ступеней, одна из которых будет выступать и как корабль.

По замыслу инженеров, ракета сможет вывести в космос более 100 тонн полезного груза, ее хотят использовать для лунных и марсианских миссий. Кроме того, ступени смогут совершать мягкую посадку и дозаправку в космосе.

SpaceX рассматривает Starship и как транспорт для суборбитальных пассажирских перелетов между континентами. Предполагается, что вторая ступень ракеты сможет долететь с одного континента на другой всего за несколько десятков минут.

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Автор: Юрий Годован