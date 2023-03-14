Обычно такие явления не видны с Земли.

Японскому астроному удалось заснять редкие кадры падения метеорита на Луну.

Как сообщает Science Alert, бомбардировка Луны метеоритами происходит постоянно, однако с Земли заметить это практически невозможно. Большинство объектов в космосе слишком малы и темны, чтобы их можно было увидеть, когда они приближаются к нашему спутнику.

Однако астроном Даичи Фуджи из Японии заснял яркую вспышку - момент падения метеорита на Луну.

Видео дня

"Я смог поймать самую большую вспышку лунного удара в моей истории наблюдений!"- написал Фуджи в Twitter. По словам астронома, вспышка была видна в течение часа.

Метеориты на Земле

Отметим, что на Землю метеориты тоже иногда падают. Так, в начале 2023 года стало известно, что во время экспедиции в Антарктиду международная группа исследователей обнаружила один из самых крупных метеоритов континента. Его размер сопоставим с дыней, а весит он 7,7 кг.

Ученые говорят, что метеориты падают на Землю равномерно и Антарктида - не уникальная область в этом смысле, однако чистый белый лед, которым укрыт континент, позволяет с легкостью проводить наблюдения.

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