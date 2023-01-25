Его отправили на изучение в Королевский бельгийский институт естественных наук в Брюсселе.

Во время экспедиции в Антарктиду, завершившейся 16 января, международная группа исследователей обнаружила один из самых крупных метеоритов континента.

Как пишет CNN, обнаруженный редкий метеорит по размеру сопоставим с мускусной дыней, он весит 7,7 кг.

Исследовательская группа провела около полутора недель с полярным полевым проводником, живя в палатках, расставленных на ледяной местности. Хотя миссию организовали условно "летом" (когда на континенте световой день длится 24 часа, а температура колеблется около минус 10 градусов по Цельсию), условия, в которых находились исследователи, были изнурительными. Но это испытание стоило того – им удалось обнаружить пять метеоритов. Самый уникальный из них теперь направляется для изучения в Королевский бельгийский институт естественных наук в Брюсселе.

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Ученые объясняют, что хотя метеориты падают на Землю равномерно и Антарктида – не уникальная область в этом смысле, чистый белый лед, которым укрыт континент, позволяет с легкостью проводить наблюдения.

"Сами метеориты слишком малы, чтобы их можно было обнаружить из космоса с помощью спутников. Но в этом исследовании использовались спутниковые измерения температуры поверхности, уклона поверхности, скорости поверхности, толщины льда и тому подобных вещей. Данные подключили к алгоритму машинного обучения, чтобы узнать, где вероятность обнаружения зон скопления метеоритов самая высокая", – говорит Мария Вальдес, участница экспедиции и научный сотрудник Чикагского университета.

Падение метеоритов на Землю

Метеориты, тела космического происхождения, достигшее поверхности Земли, в основном имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн (крупнейший из найденных весит около 60 тонн). По оценкам ученых, в сутки на Землю падает около 5-6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год.

В конце прошлого года в небе над Торонто камеры видеонаблюдения зафиксировали падение метеорита, который загорелся в атмосфере.

Исследователи отмечают, что чем больше образцов метеоритов удастся собрать, тем лучше ученые смогут понять нашу Солнечную систему. К примеру, метеорит, упавший в Англии в прошлом году, нес в себе такую же воду, как на Земле. Это подкрепляет теорию о том, что ключевые химические компоненты, которые в результате способствовали возникновению жизни, были принесены на нашу планету из космоса миллиарды лет назад.

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