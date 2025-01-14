Похоже, этот металл не так уж и загадочен.

Легендарный металл орихалк, упоминание которого встречается в древних текстах, оказывается, не такая уж и выдумка. Ученым, похоже, удалось разгадать секрет орихалка, обнаружив груз с этим металлом в Средиземном море, пишет IfScience.

Название орихалка происходит от греческого "горная медь". Одно из самых ярких упоминаний о нем встречается в легенде об Атлантиде Платона, где он описывается как "более драгоценный [...], чем что-либо, кроме золота". В диалоге под названием "Критий" рассказывается, как мифическая цитадель Атлантиды была украшена стенами, колоннами и полами, покрытыми орихалком, что придавало зданию "красный оттенок".

Этот металлт акже упоминается в некоторых других древних текстах, в том числе в трудах Цицерона и Плиния Старшего, написанных в I веке нашей эры.

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Из-за упоминаний о его красноватом оттенке ученые считали, что орихалк может быть разновидностью латуни - сплава меди и цинка. Однако современные археологические находки проливают свет на его точный состав, говорится в статье.

Так, в 2014 году дайвер обнаружил 40 слитков металлического сплава в Средиземном море у берегов древнегреческого города Гела на современной Сицилии. Дальнейшие исследования, проведенные местными властями в 2016 году, выявили еще 47 слитков всего в 10 метрах от первой находки. Оказалось, что оба тайника со слитками принадлежат одному и тому же кораблю, затонувшему около 2 500 лет назад.

Металлические слитки оказались медно-цинковым сплавом, что позволяет предположить, что это и был древний орихалк.

Ученые также считают, что нашли доказательства существования орихалка в древнеримских монетах. Большинство монет этой эпохи были сделаны из золота, серебра, бронзы или меди. Однако исследование 2019 года с помощью сканирующего электронного микроскопа показало, что некоторые монеты, отчеканенные после реформ Августа (23 г. до н.э.) и Нерона (63-64 гг. н.э.), состояли из медно-цинкового сплава с содержанием цинка до 30 процентов.

Таким образом, скорее всего, "орихалк" - это древний термин, используемый для описания определенного типа латуни - класса сплавов, содержащих медь и цинк в качестве основных компонентов.

Ранее ученые нашли глубокие "затонувшие миры" в мантии Земли под Тихим океаном. Это места, где, скорее всего, оказались древние тектонические плиты, когда-то затянувшиеся под поверхность.

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