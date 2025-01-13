Окаменелости зубов обезьян, найденные в Южной Африке, раскрыли ученым интересную историю о "миграции" группы обезьян из Африки.

Еще за миллионы лет до того, как первый человек вышел в море, в мире уже была совершена экспедиция через Атлантический океан. В такое смелое путешествие отправилась группа обезьян, о чем стало известно благодаря окаменелостям, обнаруженным в Южной Америке, пишет Forbes.

Ученые поделились, что около 30-40 миллионов лет назад Южная Америка была изолированным участком суши, отделенным от Африки Атлантическим океаном, простиравшимся примерно на 1800 километров. Тем не менее группа приматов смогла пересечь опасные воды.

По словам исследователей, "миграция" обезьян произошла из-за штормов, наводнений или других стихийных бедствий. Им пришлось пересекать океан на больших плотах из вырванных с корнем деревьев и растительности. Это плавание могло занять недели или даже месяцы.

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Доказательством такой невероятной экспедиции стали окаменелости зубов обезьян, найденные в Южной Америке группой ученых. В своем исследовании они рассказали, что эти зубы принадлежат видам Perupithecus ucayaliensis, Ucayalipithecus perdita и Ashaninkacebus simpsoni.

Первые окаменелости Perupithecus ucayaliensis, возраст которых составляет около 36 миллионов лет, были обнаружены в Перу в 2015 году. Зубы имели поразительное сходство с зубами североафриканских приматов, что указывает на прямую эволюционную связь.

Затем 2020 году, в том же регионе ученые обнаружили окаменелости Ucayalipithecus perdita, что указывает на еще одну миграцию около 32 миллионов лет назад.

В издании поделились, что совсем недавно, в 2023 году, открытие Ashaninkacebus simpsoni в Бразилии еще больше расширило понимание этих древних экспедиций, открыв группу приматов, которые были небольшими, питались фруктами и хорошо приспосабливались.

Открытия ученых установили связь между предками-приматами Африки и разнообразным набором обезьян Нового Света, включая капуцинов, обезьян-ревунов и тамаринов.

Однако, несмотря на их африканские связи, обезьяны, которые сплавлялись через Атлантику, вероятно, представляют собой отдельные эволюционные виды. Например, открытие Ucayalipithecus perdita предполагает, что эти приматы были частью семейства парапитецид, группы, ранее известной только из Африки. Их зубы были почти идентичны зубам Qatrania, африканского примата из эпохи эоцена.

Другие открытия ученых

Ранее ученые назвали подделкой древнего морского монстра, извлеченного из марокканской шахты. Исследователи, стоящие за оригинальным исследованием, описали вид, названный Xenodens calminechari, по частичной челюстной кости и четырем острым зубам.

Кроме того, в Китае нашли останки самой маленькой кошки в мире. В той же пещере выявили десятки человеческих окаменелостей, возрастом 300 000 лет, что делает их одними из самых ранних останков Homo sapiens в Восточной Азии.

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