Галактика вызывает особый интерес из-за ее необычайной близости на небе к очень яркой звезде.

Космический телескоп Hubble сделал фото "тройной" галактики SGAS 0033+02, которая расположена в созвездии Рыбы.

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

На изображении, усеянном звездами и галактиками, ученых интересовала галактика под названием SGAS 0033+02, которая видна в нижнем правом углу изображения.

Интересным для ученых этот объект стал из-за того, что она появляется на этом фото не один раз, а трижды. Впрочем, ее немного трудно заметить: один раз она выглядит как изогнутая дуга, а еще дважды - как маленькие круглые точки вокруг звезды.

Многократная появление галактики на одном фото - это явление, известное как гравитационное линзирование. Оно случается, когда свет от очень далекой галактики (например SGAS 0033+02) изгибается (или "линзируется") под действием гравитации массивного небесного объекта, который находится на переднем плане между далекой галактикой и Землей.

Галактику открыли во время Слоановского большого обзора неба (Sloan Giant Arcs Survey, SGAS), целью которого было идентифицировать сильно увеличенные галактики, которые гравитационно изогнуты скоплениями галактик на переднем плане.

Отмечается, что SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за ее необычайной близости на небе к очень яркой звезде. Звезда полезна, поскольку ее можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений этой "линзированной" галактики.

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Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий