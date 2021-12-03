Эксплуатация Международной космической станции завершается в 2028 году.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашения с частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций взамен Международной космической станции (МКС).

"NASA подписало соглашения с тремя американскими компаниями о разработке проектов космических станций и других коммерческих объектов в космосе", - сообщается на сайте космического управления.

В частности, на эти цели будет выделено $415,6 млн. Nanoracks будет выделено $160 млн, Blue Origin — $130 млн, Northrop Grumman — $125,6 млн.

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Эксплуатация Международной космической станции завершается в 2028 году.

Как сообщал УНИАН, в мае NASA заключило контракт на отправку туриста на МКС. В частности, контракт был заключен с компанией Axiom Space на отправку туриста на МКС в январе 2022 года. При этом стоимость контракта не раскрывается.

Миссия на МКС получит название Axiom Mission 1 (Ax-1), она рассчитана на восемь дней. Запуск запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

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Автор: Ирина Погорелая