Астронавты во время выхода в открытый космос заменят антенну на МКС.

Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Они заменят на поверхности МКС вышедшую из строя антенну, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Том Маршберн и Кайла Бэррон рискнут выйти за пределы Международной космической станции, начиная с 07:10 утра по восточному времени (12:10 UTC) для замены антенны", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что выход астронавтов продлится около 6,5 часа.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября двое астронавтов NASA не отправились в открытый космос на МКС, поскольку к ней приближались обломки мусора. В NASA не уточнили, что это за мусор, но біло известно, что наибольшую угрозу для МКС представляли обломки спутника, который "расстреляли" российские военные.

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Автор: Ирина Погорелая