Возможно, именно благодаря такой комете вода появилась и на Земле.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые подтвердил наличие водяного пара вокруг редкого типа кометы в нашей Солнечной системе.

По данным NASA, комета Рид вращается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Открытие предполагает, что вода ранней Солнечной системы может храниться в этом регионе в виде льда. Как сообщается, это прорыв в изучении происхождения воды на Земле.

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На данный момент ученые точно не знают, как вода попала на Землю. По их мнению, понимание истории распределения воды в нашей Солнечной системе поможет нам понять и другие планетарные системы.

На снимке телескопа изображена та самая комета 238P/Read, на которой нашли лед. На нем видны туманное гало, называемое комой, и хвост, характерные для комет. Пыльная кома и хвост являются результатом испарения льдов, когда Солнце нагревает основное тело кометы.

Неизвестные спутники Сатурна

Недавно ученые объявили об обнаружении более 60 новых спутников на орбите Сатурна.

Все они вращаются вокруг Сатурна по большим эллиптическим орбитам под наклонным углом по отношению к "обычным" лунам Сатурна.

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