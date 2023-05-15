Согласно последним официальным данным, теперь у Сатурна больше всего спутников в Солнечной системе.

Астрономы обнаружили у Сатурна 62 новых спутника. Об этом сообщает Science Alert. Сатурн официально признан планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе - теперь их насчитывается 145. На втором месте с 92 спутниками находится Юпитер.

Как сообщается, довольно сложно найти маленькие луны, вращающиеся вокруг Юпитера и Сатурна. Эти две планеты являются самыми большими в Солнечной системе, и они очень яркие в небе. Это означает, что они значительно затмевают все вокруг себя, что делает обнаружение маленьких тусклых объектов особенно сложным.

Интересно, что критерии для определения луны или естественного спутника довольно широки. Нет требований к форме, массе, диаметру или составу; рассматриваемый объект просто должен иметь стабильную орбиту вокруг другого, более крупного тела, которое не является звездой. Таким образом, у планет, карликовых планет и даже астероидов могут быть свои спутники.

Видео дня

Но недостаточно просто заметить объект рядом с планетой и заявить, что вы нашли новую луну. Объект необходимо отслеживать - в идеале по нескольким орбитам - чтобы можно было проанализировать его путь и определить, стабилен ли он.

Все недавно открытые спутники принадлежат к трем группам спутников Сатурна, классифицируемым как "неправильные". Они вращаются вокруг планеты по большим эллиптическим орбитам под наклонным углом по отношению к "обычным" лунам Сатурна.

Спутники Марса - что о них известно

Как сообщал УНИАН, ранее ученые спрогнозировали трагическую судьбу для одного из спутников Марса.

Специалисты предполагают, что с течением времени Марс уничтожит собственный спутник Фобос. Обломки небесного тела создадут вокруг красной планеты кольца, как у Сатурна.

Вас также могут заинтересовать новости: