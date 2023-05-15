Ученые рассказали, что делает эти две планеты, вращающиеся в обитаемой зоне своего красного карлика, перспективными для дальнейших исследований.

Астрономы обнаружили две экзопланеты типа "суперземля" (класс планет, масса которых превышает массу Земли, но меньше массы Нептуна, - УНИАН), вращающихся в пределах обитаемой зоны соседней звезды. Каждая из обнаруженных экзопланет немного больше нашей планеты, и обе окружают одну и ту же звезду - красного карлика.

Экзопланеты (планеты вне Солнечной системы, - УНИАН) были замечены спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), когда они пересекали свою родительскую звезду TOI-2095. Этот транзит вызвал провалы в свете звезды, и анализ этих провалов показал наличие, а также некоторые характеристики двух планет, пишет Space.com.

Будучи красным карликом, TOI-2095 находится на расстоянии около 137 световых лет от нашей Солнечной системы (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН), является частью самой большой семьи звезд во Вселенной.

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Несмотря на то, что красные карлики холоднее Солнца, известно, что в молодости они подвергаются сильным ультрафиолетовым и рентгеновским вспышкам. Это излучение может "сдуть" атмосферы планет, вращающихся относительно близко. В результате ученые не уверены, действительно ли планеты с обитаемой зоной красного карлика, - определяемой как диапазон расстояний от звезды, на котором жидкая вода может быть стабильной на поверхности мира, - благоприятны для земной жизни.

Это делает две планеты, вращающиеся в обитаемой зоне этого красного карлика и получившие названия TOI-2095 b и TOI-2095 c, многообещающими для дальнейших исследований астрономами.

Расстояние между TOI-2095 b и ее звездой составляет около одной десятой среднего расстояния между Землей и Солнцем (между нашей планетой и звездой ≈149,6 млн. км - УНИАН). Экзопланета, которая в 1,39 раза шире Земли (диаметр Земли 12742 км, - УНИАН), но имеет в 4,1 раза большую массу (Земля весит 5976*10²¹ кг, - УНИАН). Она вращается вокруг звезды за 17,7 земных дней.

Вторая планета системы, TOI-2095 c, расположена немного дальше, чем ее аналог. Чтобы облететь красного карлика, ей нужно 28,2 земных дня. Эта экзопланета имеет диаметр примерно в 1,33 раза больше, чем Земля, и в 7,5 раз превышает массу нашей планеты.

По словам исследователей, температура на поверхности этих планет, вероятно, составляет от 24 до 74 градусов Цельсия.

Команда исследователей во главе с астрономом Фелипе Мургасом из Университета Ла-Лагуна в Испании отметила, что относительно длинные орбитальные периоды этих двух планет могут предоставить важные данные, которые помогут пролить свет на процессы, которые формируют состав малых планет, вращающихся вокруг красных карликов.

Теперь команда намерена продолжить исследование этих двух суперземель, выполнив точные измерения их радиальной скорости.

Используя эти измерения, они смогут лучше оценить массу TOI-2095 b и TOI-2095 c, что позволит более точно определить их плотность. Это может помочь астрономам выяснить, удалось ли этим двум планетам сохранить свою атмосферу.

Исследование экзопланет - новости

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы заглянули в атмосферу одной из самых экстремальных экзопланет WASP-189B и выяснили, что она имеет разные слои со своими характеристиками и химическим составом.

WASP-189b принадлежит к группе так называемых горячих юпитеров - одной из самых интригующих групп экзопланет. Ученые выяснили, что атмосфера WASP-189b содержит облака газообразного железа, титана, хрома, магния, ванадия и марганца. Также исследователи нашли следы оксида титана, который там может способствовать формированию атмосферы.

А еще раньше астрономы с помощью телескопа Cheops подтвердили, что юпитер системы WASP-189b может считаться одной из самых горячих на сегодняшний день экзопланет. При этом его родительская звезда вращается так быстро, что на экваторе она холоднее, чем на полюсах.

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