Рейтинг по итогам июля составили эксперты популярного бенчмарк-сайта.

Специалисты назвали топ-10 самых мощных смартфонов на Android. Рейтинг лучших флагманов составлен по итогам июля 2021 года. В него попали как малоизвестные в Украине гаджеты, так и устройства от компаний с мировым именем.

Итоги рейтинга сообщает популярный бенчмарк-сайт AnTuTu.

Флагманские телефоны Android, попавшие в глобальный список по уровню своей производительности, получали баллы по нескольким критериям. Однако все смартфоны, попавшие в рейтинг, работают на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888.

Самые мощные смартфоны:

Особого внимания заслуживает первая "тройка" в рейтинге, ведь именно эти флагманы получили наибольшее количество баллов.

На первом месте оказался смартфон Vivo IQOO 7, который в Украине стоит около 20 тысяч гривень. Смартфон получил более 820 тысяч баллов;

второе место получил флагманский смартфон Realme GT с памятью на 12/256 Гб. В Украине такой гаджет, однако с меньшим количеством памяти, можно приобрести примерно за 14 тысяч гривень;

на третье место попал игровой флагман Asus ROG Phone 5. Такой смартфон с наибольшим объемом памяти продается почти за 30 тысяч гривень.

Читайте такжеШкольник из Индии на карантине разработал приложения для криптовалюты и прославилсяТак, первая "тройка" рейтинга самых мощных смартфонов едва ли доступна каждому покупателю. Однако не стоит забывать, что флагманы всегда отличаются в цене от других телефонов в своей модельной линейке.

Четвертое место занял OnePlus 9 Pro, цена которого составляет почти 30 тысяч гривень;

с небольшим отрывом замкнул "пятерку" флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra, однако по цене он явно бы занял первое место - гаджет стоит порядка 40 тысяч гривень.

Также в рейтинг попали смартфоны:

Xiaomi Mi 11;

Sony Xperia 1 III 5G;

Xiaomi Mi 11i;

Redmi K40 Pro;

Galaxy S21 Ultra 5G.

Как видно по рейтингу, компания Xiaomi уверенно удерживает позиции одного из лучших производителей мощных смартфонов. Сразу несколько гаджетов от китайского бренда попали в топ-10, а некоторые из моделей, к слову, довольно бюджетнее остальных устройств из списка.

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Автор: Полина Кузенко