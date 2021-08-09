В Индии мужчина умер из-за взрыва проводных наушников во время телефонного звонка. 28-летний человек скончался после того, как аксессуар для смартфона взорвался прямо в его ухе.
О происшествии со ссылкой на индийские СМИ сообщает издание ixbt.
Трагический инцидент произошел в индийском штате Раджастан. Мужчина использовал наушники, говоря по телефону. В этот момент гаджет был на зарядке. В доме, где находился молодой человек, резко погас, а затем снова появился свет.
В итоге наушники взорвались прямо в ушах мужчины. Из-за этого житель Индии потерял сознание, его госпитализировали. Однако в больнице его не спасли - человек умер из-за остановки сердца.
Читайте такжеПрожить год "на Марсе": NASA ищет добровольцев для симуляции миссии на Красной планетеПо данным издания ixbt, мужчину, который умер из-за взрыва наушников, звали Ракеш Кумара Нагара. Сообщается, что трагедия могла произойти из-за некачественной сборки аксессуара или скачка напряжения.
Какого бренда были взорвавшиеся наушники - СМИ не уточняют. Известно, что аксессуар произвела малоизвестная индийская компания. В стране, где случилась трагедия, подобные наушники можно купить на автомобильных заправках и в маленьких магазинах.
Ранее УНИАН уже сообщал, что школьник из Индии на карантине разработал приложения для криптовалюты и прославился.
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