Исследование по итогам второго квартала этого года показало, что украинцы чаще всего выбирают телефоны от пяти компаний-производителей.

Стало известно, какие смартфоны предпочитают украинцы. Самыми популярными телефонами оказались гаджеты от пяти крупных международных брендов.

Об этом свидетельствует инфографика международной аналитической компании Canalys, которой владеет УНИАН.

Так, самыми популярными в Украине по итогам второго квартала этого года оказались смартфоны от пяти производителей.

На пятом месте оказалась американская корпорация Apple. Продажи телефонов этой компании сократились на 44%. Во втором квартале 2021 года доля смартфонов от "яблочной" компании составила лишь 3%.

Четвертое место с долей 5% занимает китайская компания Oppo. Отмечается, что продажи телефонов этой компании выросли в 3 раза.

Доля смартфонов от компании Transsion (бренды Tecno, itel, Infinix) составила 7%, поэтому она заняла третье место в рейтинге. Продажи от этого бренда выросли в 8 раз.

На втором месте - южнокорейская компания Samsung. Продажи выросли на 39%, а доля компании на украинском рынке составила 26%.

Первое место заняла китайская технологическая компания Xiaomi. Доля бренда в общем объеме продаж во втором квартале составила 46% (продажи телефонов в годовом выражении выросли на 32%)

Читайте такжеНовенький смартфон OnePlus взорвался в кармане хозяйки (фото)Так, украинцы чаще всего выбирали смартфоны от Xiaomi. Аналитическая компания Canalys не предоставила информации о физическом количестве смартфонов, которые были проданы в Украине во втором квартале этого года. Но показатели продаж демонстрируют то, какие бренды выбирают украинцы.

Компания Canalys-справка УНИАН

Canalys - международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple намерена устроить пользователям "локальный обзор" в поиске запрещенных фото.

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Автор: Павел Степанец