Собака Лайка была не первым "землянином" в космосе.

Советская собака-космонавт Лайка была не первым живым организмом, которого отправили в космос. В течение десятков лет с Земли запускался удивительный набор организмов, о котором мало кто знает, сообщает Forbes.

1. Плодовые мушки

Они были первыми "землянами" в космосе. Группа плодовых мушек была отправлена Соединенными Штатами 20 февраля 1947 года на борту захваченной немецкой ракеты V-2. Этот рой вошел в историю как первые живые организмы с Земли, достигшие космоса, опередив и собак, и людей на годы.

Полет мушек-дрозофилов ознаменовал начало путешествия живых организмов за пределы нашей планеты. К сравнению, советская Лайка полетела на борту Спутника-2 в 1957 году, а космонавт Юрий Гагарин последовал за ней в 1961 году.

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Поясняется, что мушки Drosophila melanogaster долгое время были модельными организмами в науке. Их короткие жизненные циклы делают их идеальными для изучения. Им требуются минимальные системы жизнеобеспечения, что делает их идеальными кандидатами для ранних, высокорисковых полетов. Более того, они чувствительны к радиации и разделяют некоторые фундаментальные биологические реакции с людьми, что делает их ценными аналогами для изучения эффектов космического воздействия.

2. Тихоходки

Эти микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим под микроскопом похожи на анимированные плюшевые игрушки. Тихоходки, также известные как водяные медведи, в 2007 году стали первыми животными, о которых известно, что они выжили после прямого воздействия вакуума и радиации космоса.

Они были отправлены на низкую околоземную орбиту на борту миссии Европейского космического агентства FOTON-M3. В открытом космосе они выдержали десять дней. После регидратации на Земле большинство особей вернулись к жизни, а некоторые из них даже начали размножаться.

Их устойчивость обусловлена криптобиозом - своего рода биологическим стазисом, при котором они прекращают почти всю свою жизнедеятельность и высыхают. В этом состоянии тихоходки могут выдерживать экстремальный холод, адскую жару и даже радиацию.

3. Бездомный кот

Франция запустила черно-белую бездомную кошку по кличке Фелисетт 18 октября 1963 года. Ее отправили в суборбитальное пространство на борту зондирующей ракеты Véronique AGI 47. Фелисетт была одной из 14 кошек, подготовленных к космическим полетам французским Центром исследований в области авиационной медицины.

"Кошка-космонавтка" достигла высоты 157 километров, что на 57 километров дальше линии Кармана. В течение полета она испытала около пяти минут невесомости. Электроды, имплантированные в ее череп, передавали неврологические данные обратно на Землю, давая представление о влиянии космических путешествий на живые организмы.

Фелисетт пережила полет. Вскоре после этого ее усыпили, чтобы провести вскрытие и узнать больше о воздействии космоса. Десятилетями про эту кошку не разглашалась информация, в то время как та же Лайка стала знаменитостью. Только в 2019 году кошка получила официальное признание в виде бронзовой статуи.

Астронавты NASA застряли на МКС

Как писал УНИАН, астронавты Барри "Бутч" Уилмор и Сунита "Суни" Уильямс, отправившиеся с Земли 5 июня 2024 года, застряли на МКС.

Они должны должны были оставаться на орбите в течение восьми дней, но из-за поломки корабля Boeing Starliner задержались на Международной космической станции.

Только в январе 2025 года, спустя 7 месяцев, астронавт Суни Уильямс наконец-то вышла в открытый космос. Она смогла рассмотреть капсулу SpaceX, которая должна была доставить ее домой. В итоге, двое астронавтов, застрявших на МКС, вернулись на Землю в марте.

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