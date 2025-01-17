Лайка не была ни первой, ни последней собакой в космосе. Но точно была самой известной.

Советский военный летчик Юрий Гагарин был первым человеком, который побывал в космосе. Но не первым живым существом. Задолго до его полета США и СССР немало экспериментировали с отправкой различных животных в космическое пространство. О трагической судьбе знаменитой собаки-космонавта Лайки на страницах Forbes рассказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Во второй половине 1940-х и в 1950-х в космосе побывали фруктовые мухи, обезьяны и собаки. Но полет Лайки 3 ноября 1957 года отличается от них тем, что живое существо впервые вышло на стабильную околоземную орбиту, а не просто преодолело высоту в 100 км (формальная граница, за которой начинается космическое пространство). Это путешествие на борту советского космического аппарата "Спутник-2" стало поворотным момента в усилиях по освоению космоса.

Что известно о Лайке до ее полета в космос

Как отмечает Скотт Треверс, до того, как стать космонавткой, Лайка вела беспризорный образ жизни на улицах Москвы. Она была лишь одной из многих бродячих собак, привлеченных к космической программе СССР. Советские ученые того времени считали, что бездомные животные привыкли к суровым условиям жизни и поэтому вроде бы лучше подходят к экстремальным условиям космоса.

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Впрочем Лайка вместе с другими потенциальными кандидатами прошла строгое обучение, чтобы быть готовой к необычному путешествию.

"Обучение было, по современным меркам, нечеловеческим и изнурительным. Каждый из бродяжек был ограничен клетками, которые постепенно заменялись все меньшими и меньшими клетками, чтобы адаптировать их к тесным условиям космического корабля "Спутник-2". Такое заключение часто длилось до 20 дней, что, несомненно, приводило к огромному психологическому стрессу и физическому дискомфорту", - пишет Треверс.

В дополнение к заключению, собак сажали в центрифуги, чтобы имитировать мощные гравитационные силы, которые влияют на космический аппарат, его груз и "пассажиров". Подготовка также включала пребывание в оглушительном шуме, созданном для воспроизведения звуков стартующего космического корабля.

Несмотря на жесткие условия предполетной подготовки, Лайка стала любимицей команды ученых и техников, которые работали над программой. Собаку описывали как "тихую и очаровательную", скромную, со спокойным поведением. "Но в то же время эти профессионалы остро осознавали судьбу, которая ее ждала", - пишет Треверс.

По иронии судьбы, именно эти замечательные качества сделали Лайку оптимальным кандидатом для такой мрачной миссии; ее спокойный темперамент, вероятно, позволил ей выдержать трудности обучения лучше, чем многим ее "коллегам".

Полет Лайки на аппарате "Спутник-2"

31 октября 1957 года Лайка была помещена в капсулу аппарата; за ней тщательно ухаживали, а на разных участках ее тела разместили датчики, чтобы следить за сердцебиением и дыханием во время путешествия. 3 ноября люк на ее капсуле наконец закрыли.

Полет Лайки состоялся всего через месяц после запуска знаменитого аппарата "Спутник-1" - первого искусственного спутника, запущенного на орбиту Земли. Миссия Лайки заключалась в том, чтобы изучить влияние космического путешествия на живой организм.

Однако космический аппарат был сконструирован поспешно в очень сжатые сроки: всего четыре недели. Это было следствием желания Советского Союза обойти США, которые имели собственную космическую программу.

Технологии безопасного возвращения живого существа с орбиты еще не существовало. Поэтому Лайка была обречена, с тех пор как ее посадили в ту капсулу. Собаку обеспечили запасом пищи и воздухом только на неделю.

Пуск был успешным, и Лайка действительно оказалась на орбите. Советская власть тогда утверждала, что Лайка прожила несколько дней в космосе. Но в 2002 году, на Втором Всемирном космическом конгрессе была открыта правда - Лайка погибла через несколько часов после запуска.

Из-за перегрева космического аппарата, она умерла от гипертермии во время четвертого оборота "Спутника-2" вокруг Земли. Система термоконтроля космического аппарата вышла из строя, что привело к тому, что температура в капсуле поднялась до фатального уровня.

"Поспешный график и технические недостатки миссии подчеркивают многочисленные этические компромиссы, на которые мы, как люди, пошли во имя прогресса. Тем не менее, несмотря на ее короткое время на орбите, жертва Лайки все же дала бесценные данные о физиологических последствиях космического путешествия", - пишет Скотт Треверс.

Данные, собранные советскими учеными во время полета Лайки, а также в других похожих миссиях, реализованных в дальнейшем, в конце концов позволили подготовить и воплотить в реальность исторический полет Юрия Гагарина в апреле 1961 года.

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