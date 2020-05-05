Apple и Google выпустили программу, уведомляющую о риске заражения Covid-19

Пока версия доступна ограниченному кругу разработчиков, сотрудничающих с медицинскими организациями.

Компании Apple и Google выпустили ресурс, уведомляющий людей о потенциальном риске заражения от человека с подтвержденным случаем Covid-19.

Об этом сообщает Techcrunch.

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"Apple и Google предоставляют дополнительные ресурсы разработчикам, работающим с первой версией их API уведомления, чтобы обеспечить кроссплатформенный способ для агентств здравоохранения для уведомления людей о потенциальном риске заражения от человека с подтвержденным случаем Covid-19", - говорится в сообщении.

Пока версия доступна ограниченному кругу разработчиков, сотрудничающих с медицинскими организациями. Они смогут использовать ресурс при создании приложений, которые будут уведомлять пользователей, если они могли находиться вблизи от человека, зараженного коронавирусом.

Отмечается, что сбор и передача персональных данных в Apple или Google при этом происходить не будет.

Как сообщал УНИАН, компания Twitter предоставит ученым и разработчикам программного обеспечения доступ к потоку данных в режиме реального времени о десятках миллионов ежедневных публичных твитов о COVID-19, которые они могут использовать для изучения распространения заболевания или отслеживания дезинформации.