Twitter откроет доступ к данным о коронавирусе ученым и IT-разработчикам

Любой разработчик или исследователь с утвержденной учетной записью в Twitter может подать заявку на доступ к конечной точке потока сообщений о COVID-19.

Компания Twitter предоставит ученым и разработчикам программного обеспечения доступ к потоку данных в режиме реального времени о десятках миллионов ежедневных публичных твитов о COVID-19, которые они могут использовать для изучения распространения заболевания или отслеживания дезинформации.

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В Twitter сообщили, что этот доступ может также использоваться утвержденными заявителями, работающими в области кризисного управления, реагирования на ЧС или коммуникации в сообществах, а также теми, кто разрабатывает инструменты обработки данных, чтобы помочь научному сообществу изучать COVID-19, передает kommersant.

В сообщении в блоге говорится, что любой разработчик или исследователь с утвержденной учетной записью в Twitter может подать заявку на доступ к конечной точке потока сообщений о COVID-19, но они должны соответствовать ряду требований, включая тот, что сценарий использования служит «общественному благу». Заявители также должны будут объяснить, как они будут защищать конфиденциальность и безопасность людей, к чьим сообщениям они получат доступ.

Многие не соответствующие действительности версии о коронавирусе получают большое распространение. Так, проведенный в марте журналом The Economist и YouGov опрос свидетельствует о том, что 13% американцев считают, что вся ситуация с коронавирусом является обманом, а 49% верят, что эпидемия была искусственно создана людьми. Причем, как отмечает BBC Future, образованные люди подвержены такого рода фейковым новостям не меньше, чем необразованные.