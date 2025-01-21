Известно, что птицы имеют уши, однако не такие, как у других животных.

Птицы используют звук как один из главных органов чувств для того, чтобы ориентироваться в окружающей среде, однако у большинства из них нельзя увидеть, где именно они прячут свои уши и есть ли они вообще, пишет IFLScience.

Есть ли у птиц уши?

У птиц есть уши, однако они не внешние. По сравнению с большими человеческими ушами, птицы имеют просто отверстие, через которое могут все слышать. Отмечается, что они покрыты "ушными колпачками" или ушными перышками, которые защищают отверстие и могут улучшать слух, направляя звук в ухо.

"Под ушными раковинами находятся воронкообразные отверстия, которые ведут к слуховому проходу, наружному, среднему и внутреннему уху. Строение ушной раковины похоже на человеческое, но главное отличие заключается в отсутствии наружного уха", - объяснили в материале.

Как птицы могут слышать?

Способность определять, откуда идет звук, имеет ключевое значение для выживания птиц. К примеру, совы являются бесшумными убийцами, ведь они с точностью могут наброситься на маленького млекопитающего, который даже не ожидал нападения.

В частности, исследование 2014 года показало, что форма головы птиц может изменять способ восприятия звука. Таким образом птицы могут обнаруживать звуки над или под собой, несмотря на отсутствие внешних ушей.

Где стоит искать уши у птиц?

По словам экспертов, уши у птиц можно найти по обе стороны головы, чуть ниже глаз, однако все же есть исключения. К примеру, совы имеют асимметричные уши, ведь одно из них находится выше другого. Поэтому такая причудливость позволяет им точнее определять, откуда идет звук, благодаря чему они и стали замечательными хищниками.

Другие интересные факты о животных

Ранее ученые ответили, какое животное на Земле имеет больше всего зубов. По их словам, все удивляются, когда узнают, что эти существа имеют больше зубов, чем любые другие.

Также исследование показало, что северная щука Аляски может пересекать соленую воду, чтобы захватить новые территории. В частности рыба может путешествовать через эстуарии, где смешиваются пресная и соленая вода.

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