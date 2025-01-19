Животный мир значительно превосходит людей по количеству зубов. Особенно все удивляются, когда узнают, что улитки имеют больше зубов, чем любое другое существо, пишет IFL Science.
В частности исследователи рассказали о наибольшем количестве зубов, которые были найдены во рту животного за один раз, а не за всю его жизнь.
Сначала речь идет о гигантском броненосце, который имеет до 100 зубов. Такая цифра не является мировым рекордом, однако все равно впечатляет. Эти зубы помогают броненосцу измельчать рацион из мягких насекомых, включая муравьев и термитов.
Также среди лидеров в конкурсе на самое большое количество зубов является обычный плоскохвостый геккон Мадагаскара. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он имеет 169 зубов на верхней челюсти и 148 на нижней, что в сумме составляет 317 зубов.
Если говорить о жителях океана, то здесь сразу несколько видов акул соревнуются за наибольшее количество зубов. Акулы известны тем, что имеют много зубов на протяжении всей жизни. В целом они могут отрастить около десятка тысяч зубов за свою жизнь. Однако обычно большие белые акулы имеют около 300 зубов.
Кроме того, тихоокеанский окунь тоже имеет много зубов. В целом его челюсти покрыты около 555 зубами. Исследования свидетельствуют о том, что они могут терять до 20 зубов в день, однако им удается их каждый раз отращивать.
Однако победу в этом соревновании все же одержала скромная улитка, которая, по данным Научного центра Глазго, имеет около 14 тысяч дентикул - зубоподобных структур, которые изготовлены из хитина, а не из кальциевых соединений. Эти дентикулы выстилают его радулу - орган, который похож на язык.
"Радула используется как плотоядными, так и растительноядными моллюсками для забора фрагментов пищи в рот - отсюда и латинское название "radula" [что означает] "маленький скребок". По сути, животные с радулами выдвигают их - немного похоже на высунутый язык - и соскребают то, чем они питаются", - отметил старший куратор отдела беспозвоночных без насекомых Музея естествознания в Лондоне Том Уайт в интервью Live Science.
Также в список существ с наибольшим количеством зубов заслуживает войти слизняк-зонтик. Эти брюхоногие моллюски имеют довольно странное строение рта. Как и наземные улитки, они имеют зубчатую радулу с почти 1 500 зубчиками во рту одновременно, а за жизнь могут менять три четверти миллиона зубчиков.
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