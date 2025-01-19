Обычно люди думают, что такой статус принадлежит акулам или другим крупным животным, однако это не так.

Животный мир значительно превосходит людей по количеству зубов. Особенно все удивляются, когда узнают, что улитки имеют больше зубов, чем любое другое существо, пишет IFL Science.

В частности исследователи рассказали о наибольшем количестве зубов, которые были найдены во рту животного за один раз, а не за всю его жизнь.

Сначала речь идет о гигантском броненосце, который имеет до 100 зубов. Такая цифра не является мировым рекордом, однако все равно впечатляет. Эти зубы помогают броненосцу измельчать рацион из мягких насекомых, включая муравьев и термитов.

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Также среди лидеров в конкурсе на самое большое количество зубов является обычный плоскохвостый геккон Мадагаскара. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он имеет 169 зубов на верхней челюсти и 148 на нижней, что в сумме составляет 317 зубов.

Если говорить о жителях океана, то здесь сразу несколько видов акул соревнуются за наибольшее количество зубов. Акулы известны тем, что имеют много зубов на протяжении всей жизни. В целом они могут отрастить около десятка тысяч зубов за свою жизнь. Однако обычно большие белые акулы имеют около 300 зубов.

Кроме того, тихоокеанский окунь тоже имеет много зубов. В целом его челюсти покрыты около 555 зубами. Исследования свидетельствуют о том, что они могут терять до 20 зубов в день, однако им удается их каждый раз отращивать.

Однако победу в этом соревновании все же одержала скромная улитка, которая, по данным Научного центра Глазго, имеет около 14 тысяч дентикул - зубоподобных структур, которые изготовлены из хитина, а не из кальциевых соединений. Эти дентикулы выстилают его радулу - орган, который похож на язык.

"Радула используется как плотоядными, так и растительноядными моллюсками для забора фрагментов пищи в рот - отсюда и латинское название "radula" [что означает] "маленький скребок". По сути, животные с радулами выдвигают их - немного похоже на высунутый язык - и соскребают то, чем они питаются", - отметил старший куратор отдела беспозвоночных без насекомых Музея естествознания в Лондоне Том Уайт в интервью Live Science.

Также в список существ с наибольшим количеством зубов заслуживает войти слизняк-зонтик. Эти брюхоногие моллюски имеют довольно странное строение рта. Как и наземные улитки, они имеют зубчатую радулу с почти 1 500 зубчиками во рту одновременно, а за жизнь могут менять три четверти миллиона зубчиков.

Другие интересные факты о животных

Ранее исследование показало, что северная щука Аляски может пересекать соленую воду, чтобы захватить новые территории. Ранее ученые считали, что морские барьеры, такие как залив Кука, не позволяют им распространяться в других местах, однако, как оказалось, это не так.

В то же время ученые открыли новый вид рогатого динозавра, который жил на территории современной Северной Африки около 95 миллионов лет назад. Этот хищный динозавр достигал в длину 10 метров. Его назвали Tameryraptor markgrafi.

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