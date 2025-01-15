По данным ученых, пернатые сигнализируют о своем виде, возрасте и поле.

Певчие птицы общаются с другими видами пернатых во время миграции. Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, пишет Phys.org.

По данным ученых, хотя может показаться, что мигрирующие птицы передвигаются по маршрутам, "запечатленным" эволюцией, эти пути полета могут быть не совсем врожденными.

"Доказательства из более 18 300 часов записанных полетных сигналов свидетельствуют о том, что певчие птицы могут "разговаривать" с другими видами во время миграции, создавая социальные связи и, возможно, обмениваясь информацией о путешествии", - говорят исследователи.

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По их словам, нельзя быть уверенными в том, что именно они говорят, но птицы могут передавать звуки во время полета, чтобы сигнализировать о своем виде, возрасте и поле.

"И мы, бесспорно, можем предположить, что эти сигналы в полете могут быть связаны с навигацией или поиском подходящего места для остановок", - сказал ведущий автор исследования Бенджамин Ван Дорен.

Хотя ученый считает, что врожденные шаблоны и память все еще являются важными факторами миграционного поведения, "пришло время переосмыслить миграцию певчих птиц через социальную призму":

"В последние годы растет признание важности социальной информации в миграции птиц, но ученые в основном задокументировали это у видов, которые путешествуют днем или семейными группами. Социальная среда также важна для таких видов, как ястребы и аисты, которые образуют огромные скопления во время дневных миграций".

В то же время эти визуальные признаки "тускнеют" ночью, когда большинство певчих птиц путешествует. 18 300-часовая акустическая запись была бы невозможна для обработки и анализа без искусственного интеллекта. Он позволил команде ученых быстро выявлять характерные крики полета 27 видов, включая 25 певчих птиц. После идентификации видов команда измерила, как часто определенные звонки происходили одновременно во времени, тестируя интервалы в 15, 30 и 60 секунд. Независимо от промежутка времени, они обнаружили существенное взаимодействие между видами.

"Важнейшими факторами были длина крыльев найденных видов и сходство их криков. Птицы, которые "дружили" во время остановок, не поддерживали эти отношения в воздухе, и они не обязательно летали с близкородственными видами или птицами, которые разделяли их предпочтения в отношении определённых сред обитания", - говорят учёные.

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