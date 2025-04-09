Астероид 2024 YR4, вероятно, был вытолкнут на свою нынешнюю околоземную орбиту гравитационным взаимодействием с Юпитером.

Астероид 2024 YR4, который ранее считался самой большой угрозой для Земли, направляется к потенциальному столкновению с Луной. Теперь же ученые раскрыли удивительное происхождение этого космического объекта, пишет The Independent.

Отмечается, что 2024 YR4, вероятнее всего, возник в поясе астероидов вблизи Юпитера. В своем исследовании ученые объяснили, что в этом регионе не образуются астероиды, пересекающие Землю.

Астрономы использовали обсерваторию Кека на Гавайях для изучения физических свойств и возможного происхождения 2024 YR4. Они выяснили, что почти 60-метровый астероид имеет форму хоккейной шайбы и быстро вращается каждые 20 минут.

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"Эта находка была довольно неожиданной, поскольку считается, что большинство астероидов имеют форму картофеля или игрушечных верхушек, а не плоских дисков", - рассказал журналистам автор исследования Брайс Болин.

По словам ученого, это будет один из крупнейших астероидов в новейшей истории, который может столкнуться с Луной. Астрономы поделились, что им не терпится узнать, какой кратер может оставить астероид такого размера.

"Информация о физических свойствах астероида очень важна для планирования мер по смягчению последствий, если это потребуется", - подчеркнул Болин.

В издании отметили, что ученые выяснили то, что астероид, вероятно, был вытолкнут на свою нынешнюю околоземную орбиту гравитационным взаимодействием с Юпитером. Быстрое вращение могло привести к его миграции внутрь от центрального пояса астероидов.

"Мы сравнили элементы орбиты 2024 YR4 с моделью популяции околоземных астероидов и пришли к выводу, что его наиболее вероятным источником является резонанс между внутренним и центральным главным поясом", - поделился Болин.

Ученые добавили, что полученные результаты могут улучшить понимание риска столкновений крупных космических тел с Землей на пересекающихся орбитах.

Другие исследования космоса

Ранее ученые выяснили, что Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников. Нужно открыть еще десять спутников Сатурна, чтобы количество спутников этой планеты вдвое превысило общее количество спутников других планет.

Кроме того, ученый обнаружил признаки существования жизни на Марсе. По словам главного исследователя Института Сидонии, есть несколько признаков того, что на Марсе существовала жизнь.

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