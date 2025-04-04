Впервые астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря прошлого года.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) от NASA сделал потрясающие снимки астероида 2024 YR4, который ранее считался самой большой угрозой для Земли, передает Interesting Engineering.

На данный момент существует небольшая вероятность того, что этот космический камень может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года (вероятность 3,8%).

"В NASA заверили, что даже если столкновение произойдет, оно не изменит орбиту Луны вокруг Земли", - говорится в публикации.

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На опубликованном изображении астероид выглядит как слабая, размытая точка. Как установил телескоп, он имеет размеры от 53-67 метров, что соответствует размеру 10-этажного здания.

"Предыдущая оценка размера в 40-90 метров была получена на основе измерений видимого света с помощью наземных телескопов", - отметили в NASA.

В издании напомнили, что астероид 2024 YR4 некоторое время был единственным объектом среди более чем 37 000 известных крупных космических камней с реальным риском столкновения с Землей. В таблице рисков столкновения Sentry Impact Risk Table американского космического агентства его показатель уровня угрозы достиг рекордных 3,1%.

Однако более точные наблюдения позволили ученым уточнить свои расчеты, снизив вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей практически до нуля.

Астероид 2024 YR4 - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что впервые 2024 YR4 был обнаружен из Чили 27 декабря 2024 года.

Предполагалось, что он может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Однако, астрономы изначально призывали людей не беспокоиться в связи с этим, хоть и риск столкновения был самым высоким из когда-либо наблюдавшихся для объектов такого размера.

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