Для обсуждения и внедрения новых правил, как ожидается, понадобится несколько лет.

Еврокомиссия предложила новые правила и действия, направленные на регулирование использования искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии, опубликованный 21 апреля.

"Что касается искусственного интеллекта, доверие является обязательным. С учетом этих знаковых правил ЕС возглавляет разработку новых глобальных норм, чтобы убедиться, что искусственному интеллекту можно доверять. Установив стандарты, мы можем проложить путь к этическим технологиям во всем мире и обеспечить сохранение конкурентоспособности ЕС на этом пути. Наши правила будут применяться там, где это строго нужно: когда речь идет о безопасности и основных правах граждан ЕС ", - сказала вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Проект правил устанавливает ограничения по использованию искусственного интеллекта в ряде видов деятельности: от самостоятельного управления автомобилями до принятия решений о найме рабочих, отбор на зачисление в школы и проверка экзаменов. Ограничения также будут касаться использования искусственного интеллекта правоохранительными и судебными системами - эти сферы считаются "высокорисковыми", поскольку могут угрожать безопасности людей или основным правам.

Некоторые виды использования искусственного интеллекта предлагается вообще запретить. В частности, распознавание лиц в реальном времени в общественных местах, хотя есть некоторые исключения в отношении национальной безопасности и других целей.

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Правила имеют далеко идущие последствия для крупных технологических компаний, включая Amazon, Google, Facebook и Microsoft, которые вложили ресурсы в разработку искусственного интеллекта, а также для многих других компаний, использующих эту технологию в области здравоохранения, страхования и финансов.

Компаниям, которые будут нарушать предложенные правила, могут грозить штрафы в размере до 6% мировых продаж.

Для обсуждения и внедрения новых правил, как ожидается, понадобится несколько лет.

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Автор: Александр Топчий