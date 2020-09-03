Компания Илона Маска запустит 60 новых спутников Starlink / фото REUTERS
Сегодня компания Илона Маска планирует вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.
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По данным компании SpaceX, запуск ракеты запланирован на 08:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по Киеву).
Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых 260 кг, отделится от второй ступени и выйдет на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. Далее путники с использованием собственных двигателей поднимутся на запланированную орбиту высотой 550 км.
Космический интернет от Илона Маска: что известно
- SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.
- Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
- 7 августа 2020 года SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.
- 13 августа 2020 года SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома.
- В конце августа SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за плохой погоды.
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