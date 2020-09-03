Запуск ракеты запланирован на 15:46 по киевскому времени.

Сегодня компания Илона Маска планирует вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.

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По данным компании SpaceX, запуск ракеты запланирован на 08:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по Киеву).

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых 260 кг, отделится от второй ступени и выйдет на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. Далее путники с использованием собственных двигателей поднимутся на запланированную орбиту высотой 550 км.

Космический интернет от Илона Маска: что известно

SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

7 августа 2020 года SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.

13 августа 2020 года SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома.

В конце августа SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за плохой погоды.

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Автор: Екатерина Лиманская