На прилавках и в онлайн-магазинах устройство Sjömärke будет доступно с октября.

Крупнейший в мире розничный продавец мебели IKEA представил беспроводную зарядку, которая может работать через преграды, например, через столешницу или полку.

Об этом сообщает The Verge.

Стоимость устройства Sjömärke составляет 40 долларов, а размер - 4,3 на 12,7 см.

Читайте такжеВо Франции IKEA годами шпионила за своими сотрудниками: теперь компания выплатит миллион евро штрафа Оно работает через дерево или пластик, но производитель рекомендует чтобы расстояние от зарядки до мобильного устройства составляло от 8 мм до 2,22 см.

Крепить его рекомендуют на двусторонний скотч, который входит в комплект, либо на винты - их придется купить отдельно.

Также в комплект входит двухметровых кабель питания и наклейки для обозначения положения мобильного устройства для корректной зарядки.

На прилавках и в онлайн-магазинах IKEA зарядное устройство Sjömärke будет доступно с октября. Оно дополнит уже выпущенную серию предметов мебели со встроенными беспроводными зарядками.

Следует полагать, что в украинских магазинах IKEA эта разработка также появится.

Напомним, в прошлом году IKEA попала в скандал, когда экоактивисты выяснили, что леса, незаконно вырубленные в Украине, выступают поставщиками шведскому производителю мебели, но в компании это отрицают.

Автор: Станислав Кожемякин