The Guardian: Незаконно вырубленный лес из Украины идет на мебель IKEA

Активисты говорят, что незаконные материалы получают компании, которые выступают поставщиками IKEA, но шведский производитель мебели это отрицает.

Законы, призванные сохранить биологическое разнообразие лесов в Украине, не смогли остановить экологически несбалансированную вырубку, которая вредит природе. А древесина продается клиентам в ЕС как этическая и заготовленная согласно всем экологическим нормам.

Как пишет The Guardian, деревья рубят во время так называемых "тихих" периодов, когда леса нельзя трогать, чтобы птицы и другие дикие животные размножались. Об этом свидетельствует расследование организации по защите окружающей среды Earthsight. Лесорубы пользуются лазейками в законодательстве, которые допускают "санитарную вырубку" во время тихих периодов.

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Санитарная вырубка нужна в тех случаях, когда речь идет об остановке болезней и вредителей, таких как европейских короед. Но часто трудно определить, сколько деревьев нужно срубить и происходит ли это под строгим контролем.

Организация Earthsight обнаружила доказательства лесозаготовки в тихие периоды весной и в начале лета с 2018 до 2020 года. Хотя аналогичные исследования выявляли такие нарушения и в предыдущие годы. Часть незаконно вырубленного леса попадает компаниям, которые выступают поставщиками шведского производителя мебели IKEA, говорится в отчете Earthsight. IKEA отрицает нарушения со своей стороны. Компания прокомментировала The Guardian, что она бы отрезала любого поставщика, который нарушает экологические правила.

"IKEA не принимает незаконно срубленную древесину для своих продуктов. Когда мы сталкиваемся с любой информацией, которая указывает на то, что древесина, которая не соответствует нашим требованиям, попала или может попасть в нашу цепь поставок, мы немедленно принимаем меры", - заверил шведский производитель.

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В IKEA добавили, что в прошлом году ее специалисты по лесозаготовке провели несколько аудитов в Украине и Румынии и не обнаружили никакой незаконной вырубки. Последний аудит цепи поставок был проведен в апреле 2020 года и не обнаружил нелегальную древесину. Компания также запустила независимую проверку поставщика ВГСМ, которого организация Earthsight обвиняют в вырубке леса с нарушениями закона.

"Мы серьезно отнеслись к проблемам, поднятым в последнем отчете Earthsight, и немедленно начали расследование со всеми упомянутыми партнерами", - сказал изданию пресс-секретарь IKEA.

Компания ВГСМ сообщила The Guardian, что лес, о котором говорится в отчете Earthsight, расположенный возле села Великий Бычков в Украине. И лесозаготовка там происходит согласно украинским законам. Вместе с тем, в детальном ответе британскому изданию компания указала на "абсурдность закона" и конфликт между правилами, которые определяют тихие периоды, когда нельзя рубить лес, и требованиями по санитарной вырубке.

"Как можно одновременно проводить санитарные мероприятия в кратчайшие сроки, но при этом отложить их на два с половиной месяца из-за тихого периода?" - говорится в ответе компании.

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ВГСМ отвергла обвинения в том, что она нарушила правила или стандарты, установленные Лесным наблюдательным советом (FSC), который сертифицирует лесоматериалы из надежных источников.

"ВГСМ высоко ценит стандарты FSC и сотрудничество с ее иностранными партнерами. Поэтому мы никогда не нарушаем требования", - заверили в компании.

В FSC говорят, что законы Украины, нацеленные защитить леса, допускают нарушения. Но в организации Earthsight обвиняют саму FSC в сертификации древесины как соответствующую требованиям тогда, когда на самом деле она произведена ненадлежащим образом.

"Законодательство не четкое, поэтому его интерпретация тоже не четкая", - сказал генеральный директор FSC Ким Карстенсен.

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"Вполне вероятно, что определенная вырубка была незаконной. И вполне возможно, что нечеткие формулировки в законодательстве были использованы определенными компаниями для проведения вырубки, которую они не должны были проводить", - добавил он.

По словам Карстенсена, из-за нечеткости украинских законов невозможно сказать наверняка, действовали определенные компании в рамках закона. Требовать полного запрета санитарной вырубки, которую кое-кто использует как прикрытие, по его мнению, было бы контрпродуктивно. Потому что защита от болезней и вредителей все равно нужна.

"Мы просим о разъяснении закона", - сказал Карстенсен.

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