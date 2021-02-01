На открытии магазина IKEA ажиотажа не было, пришли около 200 покупателей.

Компания IKEA 1 февраля открыла первый магазин в Украине в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall.

Читайте такжеIKEA пересмотрела планы выхода на украинский рынокОб этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что в новом городском формате магазин IKEA разместился на втором этаже ТРЦ.

В связи с карантинными ограничениями одновременно там может находиться не более 500 человек, из трех работает только один вход. На открытии ажиотажа не было, пришли около 200 покупателей.

Еще в магазине есть отдел восстановленных товаров – мебель и вещи, которые получили вторую жизнь.

Изначально шведы планировали открыть точку такого формата осенью 2019 года в ТРЦ Ocean Mall. Летом 2020-го, после не совсем удачного запуска интернет-магазина, был подписан договор с ТРЦ Blockbuster Mall, и по плану магазин в новой концепции должен был принять первых посетителей до конца 2020 года.

Однако карантинные ограничения и закрытие всех ТРЦ для посетителей в период с 8 по 25 января вынудили в очередной раз сдвинуть сроки открытия.

Приход IKEA в Украину

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster в Киеве.

В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет.

Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Планировалось, что первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года.

В мае 2020 года IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции.

10 июля 2020 года IKEA назвала новую дату открытия первого магазина в Украине.

Что такое IKEA

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году.

В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

В Киеве компания имеет 3 пункта выдачи продукции.

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Автор: УНИАН