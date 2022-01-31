Первая неделя февраля будет сложной для метеозависимых людей. Месяц начнется с сильной магнитной бури продолжительностью в несколько дней. Как магнитные бури влияют на человека и как облегчить свое состояние в такие дни - читайте на УНИАН.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в феврале 2022 года
Магнитные бури ожидаются в первые дни месяца - 1 и 2 февраля. Активность 1 февраля будет невысокой, но во второй день буря усилится. Другие магнитные бури в месяце ожидаются 5-6, 10, 18, 25 февраля.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Сильнее влияние магнитных бурь ощущают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических заболеваний. В дни магнитных бурь могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, скачки артериального давления, тошнота, боль в мышцах и суставах, бессоница, обострение хронических заболеваний.
Чтобы помочь организму в опасные даты, стоит придерживаться простых правил здорового образа жизни.
- Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков. Замените их зеленым и травяным чаем.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
- Больше гуляйте на свежем воздухе и ходите пешком.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов.
- Чаще проветривайте комнату.
- Принимайте контрастный душ перед сном.