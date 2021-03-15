Руководство социальных сетей запускает глобальную кампания в поддержку вакцинации.

Facebook будет помечать посты о вакцинах против COVID-19 специальными метками.

Об этом в понедельник, 15 марта, компания сообщила в своем блоге.

«Мы прилагаем все больше усилий в борьбе с дезинформацией о вакцинах против COVID-19 и начнем помечать в Facebook и Instagram посты, где говорится о вакцинах. Метки будут предоставлять достоверную информацию о безопасности вакцин против COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения. ... Помечаться будут посты по всему миру на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках, а в ближайшие недели мы также добавим и другие языки», — говорится в сообщении.

Такая мера — часть новой кампании в поддержку вакцинации, в рамках которой Facebook хочет помочь 50 млн человек приблизиться к получению прививки.

Читайте такжеTwitter показал свой аналог Сlubhouse, вскоре сервис запустят для всех пользователей (видео)В частности, как рассказал руководитель компании Марк Цукерберг, Facebook запустит инструмент, который будет показывать пользователям, когда и где можно сделать прививку, и давать ссылку для записи на прием.

Кроме того, компания запускает Информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram, а также сотрудничает с органами здравоохранения и правительствами над усовершенствованием чат-ботов в WhatsApp, чтобы помочь пользователям регистрироваться на вакцинацию.

«Данные показывают, что вакцины безопасны и работают. Они — наша лучшая надежда на то, чтобы избавиться от вируса и вернуться к нормальной жизни. Я с нетерпением жду возможности сделать прививку, и надеюсь, что вы тоже», — добавил Цукерберг.

Фейки о коронавирусе и вакцинации в социальных сетях

В Facebook и Instagram, несмотря на ужесточение политики в отношении дезинформации о вакцинах, по-прежнему действуют крупные сообщества и лидеры мнений, которые продвигают ложные заявления о прививках. Директор по развитию продукта Facebook Крис Кокс рассказал, что компания очень серьезно относится к информации о таких вещах, однако существует также некая «серая зона», где сложно отличить дезинформацию от обычных сомнений пользователей.

«Лучшее, что можно сделать для этой огромной серой зоны, просто предоставлять авторитетную информацию в полезной форме, быть частью диалога вместе с экспертами в области здравоохранения», — цитирует Кокса Reuters.

В Facebook утверждают, что со времени расширения списка запрещенных ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах, удалили еще около 2 млн единиц контента. Кроме того, компания применяет всевозможные временные меры, в том числе ограничивает доступ к контенту пользователей, которые неоднократно делились постами, отмеченными соцсетью как фейковые.

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Перевод: Катерина Комолова