Речь идет о почти 180 миллионах контактов, похищенных в период с 2018 по 2019 годы.

Facebook подал судебный иск против украинца, который, по утверждению компании, скомпилировал и продал общедоступные данные 178 миллионов пользователей на форуме.

Об этом сообщает Insider.

Мужчина нарушил "правила пользования платформой", которые запрещают пользователям делать что-либо незаконное с данными, получать данные с помощью автоматизированных средств и отправлять "данные платформы" куда-либо без согласия.

Согласно жалобе Facebook, поданной в северном округе Калифорнии, гражданин Александр Солонченко использовал автоматизированный метод для привлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов в около 178 миллионов пользователей соцсети с 2018 по 2019 годы.

Читайте такжеНовый российский спутник-шпион ярко сгорел в атмосфере Земли (видео)Доказательства, предоставленные адвокатами компании, показывают, что Солонченко продавал полученные данные на Raid Forums – ресурсе, где торгуют наборами данных.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные Facebook (180 миллионов контактов США). Пожалуйста, напишите мне в частные, если интересно", – цитирует издание объявление мужа.

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Автор: Яна Ставская