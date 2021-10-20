Новое имя компании Марка Цукерберга может стать известным уже 28 октября.

Принадлежащая американскому миллиардеру Марку Цукербергу компания Facebook планирует изменить название - новое имя может стать известным уже на следующей неделе.

Об этом сообщает The Verge.

По данным журналистов, соответствующее объявление Цукерберг сделает на ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября либо даже раньше.

Официально в Facebook эту информацию пока что не комментируют.

Стоит отметить, что кроме одноименной соцсети, корпорации Facebook принадлежат фотоблог Instagram, мессенджеры WhatsApp и Messenger и VR-компания Oculus.

Читайте такжеFacebook и Ray-Ban выпустили "умные" очки: названы цена и возможности (фото, видео)Одной из причин ребрендинг может быть попытка отдалиться от скандалов, связанных с тем, что эта соцсеть и некоторые другие продукты вредят детям. Другая причина - желание Цукерберга создать свою "метавселенную" - мир, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоуген "слила" СМИ и правоохранителям США внутренние документы компании и заявила, что ее бывшие работодатели поощряют язык ненависти и гнев у пользователей с целью получения прибыли.

Автор: Станислав Кожемякин