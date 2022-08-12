Европейское космическое агентство (ESA) и компания Илона Маска обсуждают возможность использования установок-носителей SpaceX вместо российских ракет "Союз".
Об этом сообщает Reuters.
Кроме этого, рассматриваются варианты сотрудничества с Японией и Индией.
"Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Один - SpaceX, и это понятно. Другой, возможно, - Япония. Япония ждет первого полета своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия. Я бы сказал, что SpaceX является наиболее оперативным из них и, конечно, это один из резервных планов, которые мы рассматриваем", - рассказал генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.
Сейчас переговоры остаются на стадии изучения. Ведомство должно убедиться, что такая замена возможна. В частности интерфейс между спутником и ракетой должен быть соответствующим, а вибрации во время запуска не должны поставить под угрозу нагрузку.
"Мы рассматриваем техническую совместимость, но мы еще не подготовили коммерческое предложение", - добавил Ашбахер.
По его словам, война в Украине продемонстрировала, что десятилетняя стратегия сотрудничества Европы с Россией больше не работает.
"Это был тревожный звонок, что мы были слишком зависимыми от России. Имею надежду, что люди, которые принимают решения, осознают так же, как и я, что мы должны действительно укрепить нашу европейскую состоятельность и независимость", - подытожил Йозеф Ашбахер.
Напомним, несколько ранее РФ объявила о выходе из Международной космической станции.