В Европейском космическом агентстве заявили, что война в Украине продемонстрировала, что сотрудничество с РФ больше не работает.

Европейское космическое агентство (ESA) и компания Илона Маска обсуждают возможность использования установок-носителей SpaceX вместо российских ракет "Союз".

Об этом сообщает Reuters.

Кроме этого, рассматриваются варианты сотрудничества с Японией и Индией.

"Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Один - SpaceX, и это понятно. Другой, возможно, - Япония. Япония ждет первого полета своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия. Я бы сказал, что SpaceX является наиболее оперативным из них и, конечно, это один из резервных планов, которые мы рассматриваем", - рассказал генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

Сейчас переговоры остаются на стадии изучения. Ведомство должно убедиться, что такая замена возможна. В частности интерфейс между спутником и ракетой должен быть соответствующим, а вибрации во время запуска не должны поставить под угрозу нагрузку.

"Мы рассматриваем техническую совместимость, но мы еще не подготовили коммерческое предложение", - добавил Ашбахер.

По его словам, война в Украине продемонстрировала, что десятилетняя стратегия сотрудничества Европы с Россией больше не работает.

"Это был тревожный звонок, что мы были слишком зависимыми от России. Имею надежду, что люди, которые принимают решения, осознают так же, как и я, что мы должны действительно укрепить нашу европейскую состоятельность и независимость", - подытожил Йозеф Ашбахер.

Напомним, несколько ранее РФ объявила о выходе из Международной космической станции.

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