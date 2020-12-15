Европейские и американские регуляторы все больше обеспокоены практикой ведения бизнеса технологических гигантов.

Евросоюз подготовил строгие правила для технологических гигантов по ведению бизнеса на территории блока.

Об этом сообщает DW.

Новый законопроект под названием "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" призван ограничить влияние глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Речь идет, в частности, о Google, Apple, Amazon и Facebook.

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Соответствующие органы будут штрафовать компании на 10% от их годового оборота за нарушение правил конкуренции. Кроме того, технологическим гигантам могут вообще запретить доступ на европейский рынок за "серьезные и неоднократные нарушения закона".

Компании должны будут предупреждать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях, данные будут передавать регуляторам и конкурентам. В то же время бизнес, предпочитающий свои услуги, может оказаться вне закона.

Зачем строгий контроль

Европейские и американские регуляторы все больше обеспокоены практикой ведения бизнеса технологических гигантов – особенно скупающих другие фирмы, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов.

Некоторые примеры включают покупку Facebook мессенджера WhatsApp и Instagram. Покупка GoogleYouTube и GPS-навигатора Waze тоже вызвала тревогу среди органов регулирования.

Facebook и другие компании пригрозили в ответ выходом из Европы и блокированием доступа европейцам к своим сайтам.

На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия США и 48 штатов подали антимонопольные иски против Facebook. Комиссия также подала отдельный иск, чтобы заставить социальную сеть продать Instagram и WhatsApp.

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Автор: Яна Ставская