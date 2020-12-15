Евросоюз подготовил строгие правила для технологических гигантов по ведению бизнеса на территории блока.
Об этом сообщает DW.
Новый законопроект под названием "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" призван ограничить влияние глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Речь идет, в частности, о Google, Apple, Amazon и Facebook.
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Соответствующие органы будут штрафовать компании на 10% от их годового оборота за нарушение правил конкуренции. Кроме того, технологическим гигантам могут вообще запретить доступ на европейский рынок за "серьезные и неоднократные нарушения закона".
Компании должны будут предупреждать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях, данные будут передавать регуляторам и конкурентам. В то же время бизнес, предпочитающий свои услуги, может оказаться вне закона.
Зачем строгий контроль
Европейские и американские регуляторы все больше обеспокоены практикой ведения бизнеса технологических гигантов – особенно скупающих другие фирмы, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов.
Некоторые примеры включают покупку Facebook мессенджера WhatsApp и Instagram. Покупка GoogleYouTube и GPS-навигатора Waze тоже вызвала тревогу среди органов регулирования.
Facebook и другие компании пригрозили в ответ выходом из Европы и блокированием доступа европейцам к своим сайтам.
На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия США и 48 штатов подали антимонопольные иски против Facebook. Комиссия также подала отдельный иск, чтобы заставить социальную сеть продать Instagram и WhatsApp.
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