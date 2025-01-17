Батарейная система хранения позволит интегрировать солнечную энергию в сеть без перебоев.

В Объединенных Арабских Эмиратах представлен революционный проект, который сочетает генерацию солнечной энергии и ее хранение. Он был представлен в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби. Предполагается круглосуточная выработка 1 ГВт электроэнергии.

По словам представителей компаний Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) и Emirates Water and Electricity Company (EWEC), участвующих в проекте, это станет первым в мире гигамасштабным проектом, сочетающим круглосуточную работу солнечных панелей и систему хранения энергии, сообщает Interesting Engineering.

Реализация ноу-хау происходит в Абу-Даби. Проект включает в себя солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 5,2 ГВт (DC) и батарейную систему хранения емкостью 19 ГВт-ч. Это установит новый мировой стандарт в области чистой энергетики.

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"Система ежедневно будет обеспечивать до 1 ГВт базовой мощности, генерируемой из возобновляемых источников, и станет крупнейшей в мире совмещенной солнечной и накопительной энергосистемой", - сказано в публикации.

Как отметил генеральный директор EWEC Осман Аль Али, запуская крупнейшую в мире систему солнечной генерации и накопления энергии, Абу-Даби устанавливает новый глобальный стандарт устойчивого развития и инноваций в энергетике.

"Этот знаковый проект отражает неизменную приверженность EWEC к декарбонизации энергетического сектора и поддержке социально-экономического развития ОАЭ. Объект станет основой перехода страны на чистую энергию, обеспечивая надежные и устойчивые энергетические решения для таких ключевых отраслей как искусственный интеллект и передовые технологии", - добавил он.

Как отмечается, солнечная установка с системой хранения энергии обеспечит высокую стабильность и эффективность, решая проблемы прерывистости возобновляемых источников. Батарейная система хранения на 19 ГВт-ч позволит интегрировать солнечную энергию в сеть без перебоев.

"Этот уникальный проект демонстрирует стремление ОАЭ к внедрению инновационных решений в области чистой энергии для удовлетворения растущего спроса. Он также поддерживает Энергетическую стратегию ОАЭ до 2050 года и играет трансформационную роль в энергетических системах, помогая стране лидировать в выполнении обязательств, согласованных на конференции COP28", - отмечают в издании.

Также говорится, что проект, который реализует Masdar, создаст более 10 тысяч новых рабочих мест.

"Это крупнейший проект Masdar сегодня, который объединяет 5,2 ГВт солнечной энергии и 19 ГВтч накопителей", - отметил генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

Он подчеркнул, что Masdar, EWEC и их партнеры устанавливают новый мировой стандарт технологических инноваций, направленных на решение проблемы прерывистости возобновляемых источников энергии и обеспечивая 1 ГВт чистой энергии 24 часа в сутки, без перерывов.

О запуске проекта было объявлено в присутствии президента ОАЭ шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна.

Китай хочет построить гигантскую солнечную электростанцию в космосе

Напомним, что Китай объявил о плане построить в космосе огромную солнечную электростанцию шириной в 1 километр, которая непрерывно будет передавать энергию обратно на Землю с помощью микроволн. Этот амбициозный проект уже сравнивают с китайской ГЭС "Три ущелья", которая расположена на реке Янцзы в центральном Китае и является крупнейшим в мире гидроэнергетическим проектом. Она производит 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

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